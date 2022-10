Only Rock & Roll - Avec les Rolling Stones

Un jour, Michel Crépu s'est rendu compte que le rock'n'roll des Rolling Stones avait occupé autant de temps dans sa vie quotidienne que la lecture de Marcel Proust. Un tel constat, qui a valeur de révélation, méritait d'aller y voir de plus près. C'est l'objet de ce récit, à la manière d'une traversée autobiographique transgénérationnelle. Un jour, Michel Crépu s'est rendu compte que le rock'n'roll des Rolling Stones avait occupé autant de temps dans sa vie quotidienne que la lecture de Marcel Proust. Un tel constat, qui a valeur de révélation, méritait d'aller y voir de plus près. C'est l'objet de ce récit, à la manière d'une traversée autobiographique transgénérationnelle. Alors même que l'on fête le soixantième anniversaire des Stones, Michel Crépu refait le voyage dans l'autre sens, au son de Satisfaction et de Let's Spend the Night Together. On connait de Michel Crépu son goût du XVIIe siècle en littérature. Avec les Stones, il interroge une autre forme de " classique ", et une autre façon de célébrer la liberté dans l'usage des formes. Les Stones traversent le temps, indemnes. Il n'y a pas de Rolling Stones d'hier qui laisseraient la place aux Stones d'aujourd'hui. Il y a une jubilation sensuelle sans équivalent, qui continue de faire son chemin. Les Stones sont des classiques. Ils sont indémodables, étourdissants.