Deux amis se soutiennent. 0

Le hérisson et le petit lapin sont des amis pour la vie. Ils passent leurs journées à jouer dans la clairière avec leur ami l'écureuil, mais aussi l'oiseau et la souris qui les accompagnent partout. Un jour, le lapin est effrayé par un objet aux formes étranges. Le hérisson tente de le rassurer mais rien n'y fait. Il a alors une idée ! Et s'ils allaient tous ensemble retrouver cet objet qui fait peut au petit lapin. Armés de leur seul courage, le hérisson, la belette, le blaireau et l'écureuil trouvent l'objet. Le petit lapin, aidé de ses amis, va se sentir aussitôt mieux et se familiariser avec sa présence. Quoi de plus rassurant que d'être entouré de ses amis quand on a peur.