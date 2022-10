Petit Ours et la Grande Ourse

La maison de Petit Ours va bientôt être démolie ! Que vont-ils devenir, lui et tous ses amis ? Heureusement, la Grande Ourse a une idée. Ni une ni deux, la poule grimpe dans son vaisseau spatial, direction la Terre, avec pour mission de les sauver. Une histoire pleine de poésie qui nous emmène, aux côtés de Petit Ours, en voyage vers les étoiles !