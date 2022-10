L'appel de l'éveil - Chacun peut se relier à sa vraie nature

José Le Roy est devenu en quelques années le philosophe français dont les travaux sur l'éveil spirituel font maintenant référence. Ses recherches tendent à montrer que l'éveil spirituel n'est pas une expérience rare et exceptionnelle destinée à des moines ou à des personnes hors du commun, mais que nous sommes tous appelés à l'éveil. L'éveil spirituel est en effet une possibilité réelle de l'esprit humain, celle de transcender les limites du moi et de s'ouvrir à une réalité infiniment plus vaste ; il se pourrait même que l'éveil corresponde à un nouveau saut dans l'évolution de notre espèce. Ce volume regroupe des conférences et des entretiens sur les thèmes de l'éveil, de la méditation, de la non-dualité. De manière simple et pédagogique, José Le Roy nous décrit cette expérience spirituelle, nous dit ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas et nous donne quelques outils pratiques pour y accéder. Qu'est-ce que l'éveil ? Comment s'éveiller ? Une pratique est-elle nécessaire ? Qu'est-ce que cela change dans nos vies ? L'appel de l'éveil est une invitation à une vie plus intense, plus libre, plus joyeuse, et nous sommes tous invités à cette découverte.