En 1994, le colonel Claude Cazals, fils de l'un des dix-huit gendarmes reconnus " Justes parmi les nations ", publiait La Gendarmerie sous l'Occupation. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un militaire, devenu historien, rompait, dans un ouvrage documenté, avec l'image d'Epinal d'un corps " précocement et globalement résistant ". Des vérités, jusque-là considérées comme gênantes, étaient dites, sans que soit oublié, pour autant, l'engagement de nombreux gendarmes contre Vichy et contre l'occupant. Aujourd'hui, le magazine L'Essor de la Gendarmerie nationale et Kubik éditions rééditent cet ouvrage dans une version complète et corrigée, enrichie d'une chronologie et d'une importante préface inédite du professeur Jean-Noël Luc, historien de l'Arme, qui replace le livre de Claude Cazals dans l'évolution de la mémoire institutionnelle et dans l'historiographie.