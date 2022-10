Des contes africains à lire et à écouter ! Né du travail de collecte de l'association " Des livres pour tous ", crée par l'auteure Marguerite Abouët, ce recueil regroupe vingt contes issus de la tradition orale des populations de Côte d'Ivoire, Des illustrateurs africains s'approprient ces contes pour réaliser un ouvrage aux styles et couleurs riches et variées. Grâce à des QR codes, on peut écouter 20 créations sonores qui mettent en valeur ces textes transmis de génération en génération.