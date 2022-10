Le livre de découvertes de mes 3 ans

Un livre documentaire adapté aux petits de 3 ans ! Quels sont les différents moyens de transport ? Pourquoi voit-on plus d'étoiles à la campagne qu'en ville ? Comment reconnaître les oiseaux du jardin ? Ce livre de découvertes répond aux questions des enfants de 3 ans sur le corps humain, la nature, les animaux, le ciel, les transports et la vie quotidienne, avec des textes simples et largement illustrés. Un livre idéal pour une année riche en découvertes ! Retrouvez dans la même collection : Le Livre de découvertes de mes 4 ans, Le Livre de découvertes de mes 5 ans.