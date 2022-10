Embarquements immédiats pour Noël

Les jumelles Carpentier sont aussi proches que différentes. Et la période de Noël ne fait pas exception : la première ne rêve que de chalet sous la neige et de feux de cheminée ; la seconde, de sable fin et de cocktails rafraîchissants. Aussi, quand leurs parents décident de leur offrir à chacune un voyage surprise, Margot et Maggie ont pour mission de boucler leurs valises avec un seul indice, la garde-robe adéquate. Mais le jour du départ, elles découvrent avec horreur que l'agence de voyages a inversé leurs billets. L'erreur est humaine, paraît-il... Margot et ses maillots de bain et robes légères s'envolent donc pour la Laponie, tandis que Maggie, bottes de neige aux pieds, débarque aux Seychelles. Avec un enthousiasme proche de zéro. Et si la magie de Noël était capable de faire aimer l'impossible ?