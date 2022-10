La cuisine d'Afrique et d'ailleurs - Livre

Avec Niangcook, le tiktokeur aux 650. 000 abonnés, partez à la rencontre d'une cuisine joyeuse, vivante et colorée, qu'on a envie de partager avec sa famille et ses ami(e)s. Entre saveurs d'Afrique et influences d'ailleurs, c'est un voyage culinaire gourmand et surprenant qui vous attend. Alors enjoy la famille ! Dans ses vidéos TikTok, Niangcook propose des recettes pas à pas, simples et accessibles. Il y mêle allègrement saveurs d'Afrique (essentiellement Afrique de l'Ouest et Afrique centrale) et goûts d'ailleurs. Pour son premier livre, il a donc voulu reprendre ses grands incontournables inspirés du monde entier avec notamment son riz poulet-safran, ses creamy noodles, ses crevettes sauce coco ou son poulet curry crispy, mais aussi proposer des plats dans la plus pure tradition africaine, comme le mafé, le thiébou diéune, le yapp, le jolof rice, le poulet D. G... . qui demandent certes un peu de temps mais apportent tellement de plaisir. On y retrouve aussi d'autres petits délices et des boissons : beignets, gnomi, fataya, laka, bouve, bissap, jus gingembre-ananas... Et pour les plus pressés, Niangcook a concocté un chapitre de recettes prêtes en quelques minutes : alocos, petit pois à la viande façon Afrique, poisson grillé, frites de manioc...