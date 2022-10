Criminal - le jeu dont vous êtes les héros

Quatre jeunes se retrouvent seuls sur une île déserte, aux prises avec un serial killer... Aidez-les à survivre en prenant les bonnes décisions dans cette histoire dont vous pourriez bien être les héros ! Un jeu à la manière du livre dont vous êtes les héros Bienvenue dans le paysage lugubre de Criminal ! Accompagnez quatre jeunes sur une île retirée, à la recherche des grands-parents de l'un des leurs, dont ils n'ont aucune nouvelle depuis des années. Dès leur arrivée dans l'ancienne demeure familiale, un tueur apparaît dans un décor lugubre... C'est le début d'une traque infernale. Tentez d'aider les joueurs à échapper aux griffes de la mort et à s'enfuir avant qu'ils ne soient assasinés à tour de rôle ! Dans cette histoire-jeu pourun à quatre joueurs, vous allez vivre une fiction immersive interactive dans laquelle chacun de vos choix et chacune de vos décisions auront un impact significatif. Ici, pas d'aléatoire, pas de jet de dé, pas de plateau, uniquement une histoire avec 5 types de cartes qui formeront sur la table de jeu votre itinéraire avec vos doutes et vos arguments pour convaincre tous les joueurs d'aller vers une même décision. En fonction de vos choix, l'aventure de nos quatre héros se terminera plus ou moins bien et seulement 3 fins sur les 6 proposées connaîtront un bon dénouement . Tentez de tous les sauver ! Ce jeu qui va vous faire vivre un thriller aux couleurs gore contient 165 cartes dont : - 4 cartes personnages -125 cartes histoire : elles présentent les situations et les choix qui vous permettent de progresser dans votre aventure en prenant différents chemins. -30 cartes tueur, clés et traumas : au cours de votre aventure, vous pourrez choisir d'accumuler ou de vous délester de ces cartes. Certains chemins des cartes histoires ne peuvent êtresuivis que si vous avez les cartes clés correspondantes. Ainsi tout choix a des incidences sur la suite de l'histoire. 1 livret de règles du jeu une musique originale pour être plongés dans l'ambiance Ames sensibles s'abstenir - à partir de 16 ans et +