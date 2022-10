Claude Puel, Libre

L'autobiographie de l'entraîneur français le plus titré encore en exercice. Joueur emblématique de l'AS Monaco entre 1978 et 1996, Claude Puel en est devenu l'entraîneur en 1999. Il remporte le championnat l'année suivante. De 2002 à 2008, il entraîne Lille qu'il porte à la deuxième place du championnat et est elu par ses pairs meilleur entraîneur français en 2005 et 2006. Il mènera par le suite l'OL et Nice en Coupe d'Europe avant de partir entraîner en Angleterre (Southampton, Leicester). Avec près de 1500 matches au compteur (dont 600 comme joueur), Claude Puel est l'entraîneur français en exercice le plus expérimenté. Dans ce récit très personnel, il raconte les coulisses de sa carrière de joueur comme celle d'entraîneur. Du petit garçon dont les parents n'avaient pas assez d'argent pour lui payer des crampons à la Ligue des champions, en passant par l'affaire OM-VA et la mort du propriétaire de Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, dans le crash de son hélicoptère qui venait de décoller du stade en 2018, Puel a connu d'innombrables aventures dans le football. Dont la dernière en date, le redressement de l'AS Saint-Etienne, n'est pas la moins épique.