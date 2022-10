Nous enchaînons les mauvaises nouvelles : chute du pouvoir d'achat, explosion des prix de vente, tensions sociales, persistance du Covid-19, guerre sans fi n en Ukraine, hausse incontrôlable de la dette... sans oublier les désastres climatiques. Dans ce contexte, comment pouvons-nous espérer nous en sortir ? Rien ne va... MAIS tout est encore possible. Dans ce livre, François Lenglet démontre comment un changement en profondeur, économique et social, est en cours. Nous allons vivre une transformation sans précédent de nos modes de production, de nos logiques de consommation, et même de nos façons de vivre. Oui, la France a des atouts pour revenir au premier plan. François Lenglet nous dit pourquoi 2023 sera l'année du grand virage.