Cruels sont les rivages

Suspense en Bretagne autour de Laura, ancienne policière de la Crim'. Un mari qu'elle croyait mort, des révélations - de trahisons en mensonges - vont ébranler ses dernières certitudes. Et mettre sa vie en danger et celle de ses filles. Par l'auteur des Ombres de Kervadec. Après la mort de Romain, son mari, flic des Stups tué au cours d'une opération, Laura, elle-même policière, quitte ses fonctions et se réfugie en Bretagne avec ses filles. Elle s'installe d'abord à Carnac chez son père avant d'ouvrir une petite boutique à Quiberon. Trois années passent. Un soir, ses filles ne rentrent pas de l'école. Au bout de quelques heures, au moment où elle les retrouve, Laura est confrontée à l'impossible : l'inconnu qui discute avec ses filles n'est autre que Romain. A peine a-t-elle le temps de le serrer dans ses bras qu'un coup de feu retentit. Romain meurt pour la seconde fois. Déterminée à comprendre pourquoi l'homme de sa vie a choisi de se faire passer pour mort, Laura commence alors une terrible quête de la vérité, de Saint-Nazaire à Plouharnel, de Quiberon à Paris. Ce qu'elle découvre est pire que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Désormais, elle ne peut se fier à personne : ni à son père, ancien docker de Saint-Nazaire mystérieusement mêlé à la mort de Romain, ni aux anciens collègues de son mari. Il y a quelque chose de corrompu dans la police et cette chose les menace directement, elle et ses filles.