Prêtres en morceaux

On ne naît pas prêtre. On le devient. C'est un chemin ardu, semé d'écueils. La vocation peut devenir une impasse. Le service, un poids. Les prêtres sont des frères comme les autres. Un livre pour nous apprendre à les écouter et à les aider Etre prêtre, une vocation ! Mais une vocation difficile. Bien plus qu'on ne le pense. Le prêtre est sollicité de toutes parts, il est au service de tous. Mais qui se soucie de lui ? Bien sûr il y a les séminaires, les retraites, les conseils prodigués, mais il faut plus que cela. Il faut conduire une véritable réflexion sur le sujet. C'est ce que se propose l'auteur, fort de ses 50 ans de sacerdoce. Car un prêtre peut se " briser ". La surcharge de travail, les incertitudes autour de l'identité sacerdotale - quelle est la place du prêtre dans un monde laïc ? - et l'absence de foi, ou plutôt le vague sentiment religieux sans contenu ni inscription dans le Christ, qu'il rencontre chez de nombreux baptisés, en décalage total avec ce qu'il propose. Voici les écueils majeurs. Et puis il y a le célibat, la solitude, l'éloignement des paroissiens dû à l'activisme ; autant de périls supplémentaires. Alors certes, le prêtre peut les affronter en approfondissant sa vie spirituelle. Mais est-ce à la portée de tous ? . Des laïcs aux évêques, en passant par les autres prêtres, c'est dans la communion et dans le partage que le prêtre, le frère, pourra revivifier sa vocation et renouveler son ministère.