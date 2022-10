La version cadeau du chef-d'oeuvre de Daniel Pennac illustré par François Roca Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent. Dans l'oeil du loup, défile une vie sauvage en Alaska. Dans ceux de l'enfant, la vie d'un petit Africain qui a parcouru le continent pour survivre. Un classique intemporel et magnifique de Daniel Pennac Une ode à la nature, à l'amitié entre les hommes et les animaux, des thèmes toujours actuels Une version collector familiale illustrée par François Roca Un album à découvrir dès 7 ans.