La tour Eiffel se balade à Paris POP UP

La tour Eiffel s'anime en pop up ! Léa et Nino participent à une chasse au trésor dans Paris. Mais la ville est grande et les deux enfants ne savent pas où chercher... La tour Eiffel, qui a la bougeotte et des idées, va les accompagner à la découverte des lieux mythiques de la capitale. Les aventures de la Tour Eiffel en Album pour les enfants dès 4 ans.