Ce livre est le premier ouvrage consacré à HAY, l'une des marques de design les plus innovantes et les plus accessibles au monde. Fondée en 2002, HAY est rapidement passée du statut de petite entreprise danoise à celui de marque mondialement connue, à l'avant-garde du design industriel. En créant des meubles et des objets du quotidien à la fois fonctionnels, colorés et abordables, HAY a changé le regard porté sur le design scandinave. Ce livre raconte l'histoire fascinante de la marque, qui se caractérise par une approche audacieuse de la couleur et un souci de développer des collaborations avec les créateurs les plus talentueux au monde. Que ces derniers soient de jeunes designers indépendants ou des studios réputés, ils partagent tous les valeurs fondamentales de HAY : rendre accessible au plus grand nombre un design joyeux et de qualité.