La jeune institutrice et le grand serpent

Une jeune institutrice vient d'être nommée dans une école au coeur de la forêt amazonienne, où elle arrive chargée de livres dans ses bagages. Ce que ses élèves aiment par-dessus tout, c'est quand elle leur lit des histoires. Après la classe, ils emportent les livres chez eux. Leurs mères et grands-mères ne savent pas lire, pourtant elles les regardent toujours avec curiosité. Dans la forêt, la tradition est de raconter des légendes, mais la jeune institutrice ne croit pas aux légendes, jusqu'au jour où... Habituée à la ville et aux livres, la jeune institutrice aura un choc culturel face à une réalité différente de ce qu'elle connaît. Mais bientôt, elle se rendra compte qu'elle n'est pas la seule à avoir des choses à enseigner... Ce livre est un hommage aux enseignants latino-américains qui quittent tout pour poursuivre le rêve de l'éducation, mais aussi aux légendes des peuples les plus lointains, transmises de génération en génération, préservant ainsi sa richesse culturelle et sa sagesse populaire. Nous pouvons faire un parallèle avec les enseignants de France prompts à donner de leur temps et énergie par vocation d'enseigner. Cet album fait également écho à la passion et sacerdoce des libraires qui souhaitent, contre vents et marées, rendre accessible la lecture et les livres à tous les publics.