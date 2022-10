Liber Kaos. Une approche de la Chaos Magick, ses pratiques, rituels et pactes

Liber Kaos est une exégèse de la théorie magique : comment faire de la magie ? Comment réduire les chances d'échec grâce à la physique, les mathématiques, les probabilités et les équations ? Un guide complet de magie avancée. Liber Kaos s'adresse aux mages solitaires comme à ceux qui pratiquent en groupe. Il offre des détails sur la mise en place d'un temple et les instructions pour effectuer les rituels essentiels de la magie du chaos. Il propose également un nouveau regard sur l'éonique, la cosmogenèse et la magie, ainsi que les aspects techniques des sorts et des équations. L'ouvrage contient de nombreuses annexes sur la magie pratique et le Pacte.