Escape Box Batman

Une escape box officielle dans l'univers de Batman ! Sauvez Gotham City et déjouez les plans machiavéliques des ennemis de Batman ! Vous êtes les sidekicks de Batman : lutter à ses côtés est devenu une seconde nature pour vous. Aujourd'hui, Batman a besoin de votre aide : certains criminels se sont échappés de l'Asile d'Arkham. Désormais libres, ils promettent de faire sombrer la ville dans le chaos... Libérez des employés innocents emprisonnés par Poison Ivy, échappez au piège tendu par le Pingouin et répondez aux mystérieuses énigmes du Sphinx. Vous avez 60 minutes, pas une de plus, pour empêcher le chaos de régner sur la ville. 3 scénarios, 3 niveaux de difficulté, et une ville truffée de dangers ! Un escape game 100% original ! Inclus : 122 cartes, 3 livrets, un plan de Gotham City et les Archives du Batcomputer, 3 scénarios et une bande-son mystérieuse d'une heure pour vous immerger totalement dans l'ambiance de Batman ! De 3 à 7 joueurs, maître du jeu compris.