Bienvenue dans le monde merveilleux des licornes ! Dans cet univers coloré, empli de joie, d'étoiles, de cadeaux et de nuages, chacune ne souhaite que le bonheur de ses congénères. Pour gagner le coeur de leurs voisins et récolter des étoiles, les licornes devront se faire mutuellement les meilleurs cadeaux possibles ! Mais attention : un cadeau, ça ne se fait pas n'importe comment... ni n'importe quand ! Dans ce jeu, vous incarnez des licornes s'offrant des cadeaux afin de se rendre heureuses mutuellement. Au cours de la partie, vous devrez distribuer des cartes Cadeau correspondant aux préférences de vos adversaires (et amis, quand même), et ainsi avancer au fur et à mesure sur la piste du bonheur. Votre but ? Accumuler un maximum d'étoiles et de combos (soit un maximum de points) et tomber sur les cases spéciales pour récupérer des pouvoirs qui vous avantageront au cours de la partie. Le joueur qui termine la partie avec le plus d'étoiles sera couronné meilleure licorne de sa génération ! Contenu : 5 cartes & 5 jetons Licorne 50 cartes Cadeau 20 cartes Goût 5 plateaux Licorne 1 piste du bonheur 1 jeton " 1re licorne " 30 jetons points & 8 jetons pouvoirs Un jeu à partir de 10 ans De 2 à 5 joueurs Parties de 20 à 30 minutes