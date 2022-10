Idées reçues sur Marcel Proust. 0

" L'homme le plus compliqué de Paris en ce moment. " (Gaston Gallimard) Quel meilleur écho à la multitude d'idées reçues qui entourent Marcel Proust et son oeuvre. Décadent, valétudinaire, Juif sodomite, romancier unique s'agisssant de l'auteur ; roman de la mémoire par excellence, à la croisée de l'autobiographie, de l'autofiction et du roman aux multiples clefs s'agissant de l'oeuvre. Bernard Brun livre ici un portrait vivant et très documenté de l'une des figures majeures de la littérature du XXe siècle. Réédition