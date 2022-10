Walter sickert : une conversation

"Lorsque je suis allé la première fois à l'exposition Sickert je suis devenu complètement et seulement un insecte - un pur oeil. J'ai volé de couleur en couleur, du rouge au bleu, et du jaune au vert. Les couleurs traversaient mon corps en spirale, en allumant une torche, comme si une fusée filait dans la nuit et éclairait des verts et des bruns, l'herbe et les arbres, et puis là dans l'herbe, un oiseau blanc. La couleur m'a réchauffé, ravi, irrité, brûlé, apaisé, nourri, et finalement épuisé". La rencontre avec l'art de Walter Sickert est une expérience sensible puissante selon Virginia Woolf qui met en lumière, dans cet essai esthétique publié en 1934 (et inédit en français), tout ce que déclenchent les créations du peintre anglais chez le regardeur. Woolf développe ici sa conception de l'oeuvre d'art, littéraire comme picturale, et compare Sickert à un grand biographe, qui voit toute la vie d'un être pour peindre son visage, ou à un romancier qui exprime et fait sentir la réalité même sans celer la part de silence propre au caractère du tableau. Un texte fondamental pour découvrir, comprendre et aimer un des meilleurs artistes anglais de la modernité.