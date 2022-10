Sacs, pochettes et accessoires pour femme

Rétrouvez Hélène Gombaud alias LHNK créations avec douze nouvelles créations design et contemporaines ! Envie d'un sac original pour une soirée rock, une virée entre copains ou une journée boulot ? En début d'ouvrage, Hélène propose un Carnet de création où elle délivre ses conseils pour associer les matières entre elles, les motifs aux couleurs, choisir les tissus, suivre les tendances et trouver l'inspiration. Grâce à ce carnet et aux 12 créations proposées, vous pourrez coudre l'accessoire idéal, qui répond à vos envies, vos goûts et vos tenues. Les projtes sont en velours, en jacquard, en suédine ou, encore, en daim, le tout dans des couleurs chatoyantes, signatures de LNHK. Vous trouverez 12 projets (sacs, pochettes ou trousses) à réaliser autour de six thématiques : en balade, au travail, en soirée, à offrir, shopping et au quotidien.