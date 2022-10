Le nouvel ouvrage de Dan Millman : une autobiographie qui ravira ses millions de fans et qui inspirera une nouvelle génération de lecteurs ! " Cette histoire est la mienne mais la voie appartient à nous tous. " Dan Millman Les livres et les enseignements de Dan Millman ont guidé des millions de personnes. Ce nouvel ouvrage est une histoire vraie qui illustre toute sa vie en quête de sens. Il révèle dans les moindres détails son évolution, de son rêve d'enfant à l'athlète de classe mondiale, en passant par les événements qui l'ont conduit à rédiger le classique spirituel, Le Guerrier Pacifique, son ouvrage best-seller. Pendant vingt ans, Dan fut guidé par quatre mentors radicalement différents : le Professeur, scientifique-mystique ; le Gourou, maître spirituel charismatique ; le Prêtre-Guerrier, sauveur d'âmes perdues ; le Sage, serviteur de la réalité. Chacun d'eux créa des expériences d'expansion mentale qui préparèrent Dan à sa vocation de professeur spirituel ancré dans le pragmatisme. A la fois drôle et poignante, cette autobiographie ravira les fans de longue date de Dan. Elle inspirera également de nouvelles générations de lecteurs qui souhaitent vivre avec un coeur paisible et un esprit de guerrier. " Les quatre mentors de Dan nous parlent à tous. Les idées, les obstacles et les événements marquants partagés sont autant de guides nous permettant d'explorer notre propre chemin. " Don Miguel Ruiz, auteur de Les quatre accords toltèques. " Cette autobiographie révèle le voyage en montagnes russes de Dan vers une vie fondée sur la sagesse. On pourrait même dire qu'il est devenu Socrate. " Sandie Sedgbeer, autrice, animatrice radio, fondatrice du No BS Spiritual Book Club. " Dans Coeur pacifique, esprit guerrier, Dan Millman s'affirme comme étudiant à vie et enseignant de longue date qui a pratiqué, voire maîtrisé, le "zen de l'ordinaire". " Roger Walsh Sedgbeeer, médecin, docteur en psychiatrie, auteur de Essential Spirituality : The 7 Central Practices to awaken Heart and Mind.