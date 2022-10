Un hiver charmant à Vert-Cottage

Le parfait feel-good pour un Noël dans la campagne, plein d'amour et de tendresse ! Alors que Noël devrait être la plus merveilleuse période de l'année, Mandy Hope fait face à de nombreuses difficultés. Au moment où naît le magnifique bébé de son meilleur ami James, Mandy se rend compte combien elle souhaiterait avoir des enfants. Mais cela ne va-t-il pas mettre en péril sa relation avec Jimmy ? Désespérément à la recherche d'une épaule compatissante, Mandy se lie d'amitié avec une nouvelle résidente de Welford, Geraldine Craven, qui se montre très empressée. Geraldine lui apparaît même comme une bouée de sauvetage, jusqu'à ce qu'elle révèle un secret dévastateur sur le passé de Mandy. Avec toute cette agitation, notre sympathique héroïne et ses amis passeront-ils un joyeux Noël ?