Forêts enchantées de France

Partir à la découverte des forêts enchantées de notre pays, et mettre en lumière le lien intime et ancestral qui nous lie à la forêt. Ce livre est un tour d'horizon historique, sociétal et ethnographique des forêts de France, des lieux en dehors de l'espace et du temps des hommes, des lieux peuplés d'animaux sauvages et de mystères. On s'aperçoit en effet que, dans chaque région dotée d'une de ces forêts, les populations se la sont appropriée par le biais d'explications diverses (géants, fées, farfadets, sorcières...) On est vraiment dans le registre de l'intime et de la croyance populaire, un peu comme l'image que l'on peut avoir du rapport qu'ont les peuples d'Amazonie avec leur forêt, à la frontière du chamanisme ou de l'ésotérisme.