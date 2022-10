NBA All Star Names. Les meilleurs surnoms dans l'histoire de la NBA

L'utilisation du surnom, nickname en version originale, a toujours été très présente dans la culture US et le sport, notamment le basketball, n'a pas échappé à cette coutume. NBA All Stars Names vous présente 330 surnoms sous la forme de portraits et d'illustrations. Vous retrouverez les meilleurs surnoms de l'histoire et notamment ceux des joueurs les plus célèbres ayant foulé les parquets de la NBA depuis plus de 75 ans. Donnés pendant l'enfance, la période étudiante ou la carrière professionnelle, les surnoms peuvent refléter une caractéristique physique ou psychologique d'un joueur ou évoquer une technique ou un fait de jeu qui ont eu un impact dans la ligue. Les nicknames ont des références multiples : la nature, la pop ou la street culture, le cinéma, les armes, l'argent, la religion, etc. Certains ont remplacé le prénom officiel, d'autres sont devenus des marques. Tout comme celle des joueurs, leur notoriété est variable mais tous ont laissé une trace dans le coeur des fans. Cet ouvrage est un hommage aux joueurs et aux équipes qui, depuis 1946, font rêver tant d'enfants et se lever tant de spectateurs de leurs sièges. A travers les petites histoires des surnoms et les illustrations des joueurs, plongez de manière originale et colorée dans la grande histoire de la NBA. NBA All Stars Names plaira aux amateurs les plus avertis comme à ceux qui veulent découvrir la ligue américaine de basket. Les lecteurs de tous âges retrouveront leur(s) joueur(s) préféré(s). C'est une célébration des joueurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain.