Le quiz officiel France Rugby

La Boîte-jeu familiale pour s'amuser avec la FFR et redécouvrir les plus grands moments du XV de France ! 6 thématiques et 480 questions-réponses pour affronter vos amis ou votre famille sur le terrain : Coupe du monde, Officiel, International, Anecdotes, XV de France femmes et XV de France hommes. Prêts à marquer l'essai ?