Françis Veber - Le livre du roi des comiques

Le livre hommage au génial touche-à-tout du cinéma français Rire 100 % made in France Un réalisateur populaire Fils d'une famille d'écrivains judéo-arménienne, Veber se lance dans l'écriture au début des années 60 entre scène (avec J. Martin), radio, tv et théâtre. Ses deux premières pièces, des succès, le conduisent directement au cinéma. Dès 1972, il s'impose avec le scénario d'Il était une fois un flic (G. Lautner), vite suivi par L'Emmerdeur (E. Molinaro, 1973). Lié à Gaumont qui le sollicite beaucoup, il participe à l'écriture du Grand Blond... (Y. Robert, 1972), puis resigne avec Molinaro pour La Cage aux folles (1978). A partir de 1976, il devient réalisateur avec Le Jouet, La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs. Au début des années 90, il travaille à un projet de pièce de théâtre, Le Dîner de cons, qui triomphe sur les planches puis sur grand écran. Sa carrière se poursuit dans les années 2000, toujours entre réalisation (Le Placard, Tais-toi ! , La Doublure), scénarios et pièces de théâtre. Une collection dédiée aux pop personnalités du cinéma Après Audiard, Belmondo et Ventura, bienvenue à Francis Veber ! Servi par une maquette colorée, joyeusement vintage, le parcours de ce scénariste-réalisateur-dialoguiste de génie y est traité de façon chronologique, émaillé de pages thématiques, de portraits de famille, de zooms sur les films/pièces de théâtre importants de sa carrière - le tout ponctué d'anecdotes inédites ou méconnues.