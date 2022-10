Johnny, toute une vie

60 ans, année par année, de la vie du taulier analysée dans le moindre détail. Cinq ans déjà et, les hommages de la profession, les versions symphoniques de ses plus gros succès, les tournées triomphales de certains de ses sosies, et la vente phénoménale de ses plus grands succès n'ont pas de fin. Nous avons, nous, choisis de vous raconter pour la première fois Johnny dans le détail, année par année, revenant sur ses coups d'éclat comme sur ses moments de doute, de ses années de jeunesse place de la Trinité aux plages de Saint-Barth' et de Los Angeles. Avec en plat de résistance, ses plus beaux concerts, du Golf Douot au Stade de France, ses virées à moto, les femmes de sa vie et tous ses amis. Le tout raconté au jour le jour et illustré par d'incroyables photos parfois inédites. L'album définitif sur Johnny que tout fan se doit de posséder. Un beau livre sous coffret cartonné.