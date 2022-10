Laissez-vous guider. Au temps des gallo-romains

Plus besoin d'aller à Rome pour admirer des vestiges romains. Dans ce nouveau titre de Laissez-vous guider, Stéphane Bern et Lorànt Deutsch vous emmènent plus de 2 000 ans en arrière, sur les routes de la France gallo-romaine. Découvrez en texte et en images comment, après l'invasion de la Gaule, les Romains ont complètement transformé le paysage, les us et coutumes des Gaulois, faisant sortir de terre des monuments majestueux, qui aujourd'hui encore font l'admiration du monde entier ! De Nîmes à Lyon, la capitale des Gaules, en passant par Arles et l'impressionnant pont du Gard, nos deux guides d'exception font ressurgir du passé des lieux extraordinaires aujourd'hui disparus.