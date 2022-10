Un guide pour découvrir l'archipel des Seychelles, joyau de l'océan Indien, en partie classé parc naturel... Des pages "Incontournables" pour découvrir tous les musts de Mahé, Praslin, La Digue et de leurs satellites. Des propositions d'itinéraires pour organiser votre séjour. Vous privilégiez le farniente sur la plage ou vous comptez explorer la forêt tropicale ? Vous êtes fan de plongée ou vous préférez aller observer les tortues géantes et les colonies d'oiseaux d'Aldabra ? Personnalisez votre séjour grâce à nos pages "En voilà des idées ! ". Et entre deux activités ? Piochez dans nos "Carnets d'adresses" pour trouver le meilleur restaurant où déguster un cari z'ourit et le bar de plage où siroter une eau de coco verte. Envie de sortir des sentiers battus ? Des amoureux de l'archipel vous donnent "Rendez-vous" et vous livrent leurs meilleures adresses pour admirer une nature intacte et découvrir ce paradis préservé...