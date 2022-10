Découvrez l'artiste derrière l'oeuvre, l'homme derrière l'artiste Apparu sur les ondes à 16 ans à peine, Michel Berger aura traversé la fin de siècle comme un météore. Vedette des yéyés, posant aux côtés de Johnny Hallyday, Sheila ou Claude François sur la photo du siècle en 1966, il aura une influence majeure sur la carrière de Véronique Sanson et France Gall avant de coécrire l'opéra-rock Starmania avec Luc Plamondon. S'enchaîneront alors les succès et les hymnes éternels, comme La Groupie du pianiste, Celui qui chante, Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux... Artiste engagé, Michel Berger sera moteur de plusieurs projets humanitaires contre la famine ou l'exclusion. Une oeuvre artistique et humaine fauchée prématurément en 1992, lorsque le pianiste et chanteur meurt à 44 ans. Valérie Alamo et Stéphane Deschamps, journalistes spécialistes de la chanson française, rendent hommage à l'homme et à l'artiste dans ce beau-livre richement illustré, faisant la part belle aux photos rares.