L'épée sans nom

Soissons, ve siècle L'ultime lambeau de l'Empire romain lutte contre les assauts des Francs. Kyria a dix ans. Ses parents sont partis à la guerre et ne sont pas revenus. La petite fille, adoptée par une famille romaine, range ses glaives de bois et devient Clara. Envoyé combattre les hordes barbares, Lucius, son époux, ramène de la guerre une immense épée douée d'une volonté propre qui ne réclame qu'une chose : Quel est mon nom ? Clara est prête à tout pour protéger sa famille. Kyria, la valeureuse guerrière qui sommeille en elle, se saisit de l'arme, dans l'espoir de survivre au flot de l'histoire et à la marée magique qui l'accompagne.