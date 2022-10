Construire et rénover les toits d'ardoise. Le manuel de l'ardoise au clou

Ce nouveau manuel fait suite à G67702 Mullard, La couverture du bâtiment initialement publié en 2015, réédité en 2018 puis en 2022 (mai). Il s'adresse en priorité à des couvreurs en exercice ayant acquis les connaissances et savoir-faire de base de la profession et aux élèves et étudiants post-CAP de couvreur (Brevet Professionnel de couverture, Bac-Pro Intervention sur le patrimoine bâti, option couverture). Il apportera des connaissances utiles sur le métier de couvreur aux étudiants des bacs pro et des BTS du bâtiment (assistant d'architecte, études et économie de la construction, construction bois, etc.). Guide de mise en oeuvre pas à pas, il est abondamment illustré de schémas de mise en situation. Les parties de couvertures traitées sont les ouvrages principaux de type " Monument historique ". Le contenu du manuel est organisé suivant de la difficulté graduelle des travaux à exécuter Dans une seconde partie, l'ensemble des connaissances appliquées fait l'objet d'un un aide-mémoire, pratique et facile à consulter.