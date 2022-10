Quand sonne la tempête Tome 5

Dans Quand sonne la tempête, polar social incisif et oppressant, Masaki Enjoji dresse un portrait désillusionné du Japon contemporain et de sa jeunesse désabusée. Les dernières pièces du puzzle s'assemblent... Hinako, la petite soeur de Kimtak, a dévoilé à Sakai de précieuses informations sur son frère et le lieutenant. Depuis, le jeune homme commence à entrevoir la vérité concernant la mort de la fille de Kadono. Et même s'il est en mauvaise posture, il semble bien déterminé à vérifier sa théorie. Mais en aura-t-il seulement le temps ?