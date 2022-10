The Black Flamingo

Je suis le flamant noir. Le flamant noir, c'est moi. J'essaye de me trouver. Ce livre est un conte de fées dans lequel JE SUIS le prince et la princesse. JE SUIS le roi et la reine. Ce livre est un conte de fées dans lequel je suis maudit et béni par les autres. Au bout du compte, je suis la fée qui trouve sa propre magie. Alors qu'il s'interroge sur son identité, Michael écrit des poèmes dans un carnet dont il nous livre certaines pages. Elles se mêlent à un récit dans lequel il nous laisse entrevoir ses moments de vie, de doute, de douleur et de joie, depuis sa première Barbie à l'école primaire jusqu'à sa première expérience amoureuse à l'université. Peu à peu, on assiste à l'éclosion d'une écriture humaine et sensible. Avec la délicatesse d'un poète, la musicalité d'un chanteur, la passion d'un acteur - tout le talent d'un Drag Artist - Michael crie au monde : vous seul avez le pouvoir de décider qui vous êtes !