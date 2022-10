Morgan des brumes

" Tu es liée à cette lame et à celui à qui elle est destinée... " Au large des côtes bretonnes, sur l'île d'Aval, une communauté de prêtresses vit paisiblement à l'écart du combat des hommes. Parmi elles, Morgan, jeune fille fougueuse dont le caractère et les origines cachées font redouter le pire à la grande prêtresse Vivian. A raison ! Un jour de mai, emportée par la colère, Morgan commet l'irréparable... A trois lieues de là, les jeunes Ké et Arthur observent les Ténèbres recouvrir le ciel d'Armorique. Ils ne croient pas en la magie mais, devant eux, franchissant la mer, ce sont bien les navires à tête de dragon qui apparaissent. A bord, les hommes du Nord décidés à retrouver le seul être capable de s'opposer à l'usurpateur du trône de Bretagne : l'héritier perdu de l'épée du pouvoir ! Précipités dans le chaos, Morgan, Arthur et Ké vont devoir affronter leurs peurs et leurs croyances les plus tenaces. Avec l'espoir de découvrir, enfin, leur vérité. Mireille Calmel nous ramène avec délice aux premiers temps des célèbres chevaliers de la Table ronde réunis par la mystérieuse Morgan autour du futur roi Arthur. Un incroyable voyage dans l'imaginaire fascinant du monde arthurien nourri des légendes les plus anciennes mais aussi des toutes dernières découvertes.