Comprendre les symboles et les divinités de l'Égypte ancienne

Le premier dictionnaire illustré qui permet de comprendre les symboles et les divinités de l'Egypte ancienne. Les Egyptiens d'antan composèrent des signes élaborés afin de circonscrire la pluralité, la complexité et la beauté des vivants et des dieux. La magie ayant revêtu une importance capitale tout au long de leur histoire, de multiples symboles ont été concrétisés dans la pierre, les métaux précieux et la faïence, à travers des amulettes conférant à celui qui les portait, vivant ou défunt, une protection efficace : une amulette oeil-oudjat conférait, par exemple, une bonne vue mais aussi la "vision" divine Les discours métaphysique, théologique et scientifique furent donc traduits en images. Les signes et symboles illustrent la complexité des pratiques égyptiennes et la richesse qui leur est associée. Ce guide inédit, sous forme de lexique à multiples entrées, résumant les principaux signes, symboles et dieux associés mais aussi les concepts-clés de l'Egypte ancienne, se présente comme un vademécum pour accompagner, en voyage ou au musée, l'amateur ou le passionné de symbolisme traditionnel. Illustré de photos collectées tout au long des temples qui jalonnent le Nil et de dessins de Fabien Dessaux, il sera un compagnon précieux pour pénétrer et comprendre un monde souvent énigmatiqur aux yeux des amateurs comme des passionnés.