Mots melanges - anglais. Une facon amusante d'apprendre la langue

Ce volume permet une immersion totale dans le monde britannique, grâce aux nombreuses illustrations thématiques, et propose une manière ludique et originale d'approfondir son vocabulaire de la langue la plus étudiée dans le monde. Chaque grille propose un thème différent (loisirs, école, travail, nourriture, etc.), avec des dizaines de mots et de phrases à rechercher. La traduction en français, à côté de chacun d'eux, permet aux lecteurs de tous âges d'élargir leur vocabulaire anglais et par conséquent leur compréhension de la langue, et de mieux retenir les termes qu'ils connaissent déjà.