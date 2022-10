Les histoires incroyables des créatures fantastiques Deyrolle

Connais-tu les créatures extraordinaires telles que la licorne, le dragon, le yéti, la sirène ou le loup-garou ? Pour être certain de maîtriser tous leurs fantastiques pouvoirs, découvre-les dans ce livre étonnant... Tu veux tout savoir sur la façon dont les dragons crachent le feu ? Ou sur le chant à la fois mélodieux et envoutant des sirènes ? Le serpent de mer peut atteindre quelle taille maximale ? Quelle influence a la pleine Lune sur le loup-garou ? Les licornes ont-elles vraiment une corne aux pouvoirs magiques ? Les centaures sont-ils des humains ou des animaux ? ... Pour avoir la réponse à toutes ces questions, et à bien d'autres encore, plonge dans ce livre qui va te faire voyager dans l'univers d'un bestiaire fantastique qui interroge les Humaisn depuis des millénaires, te raconter leurs histoires incroyables... et te faire rêver grâce aux magnifiques illustrations réalisées à la façon des célèbres planches Deyrolle. Tu pourras, ainsi, y admirer chaque créature dans son ensemble, mais également des détails intriguants comme le système de création du feu présent dans la gorge des dragons, ou la fameuse spirale de la corne de licorne qui tourne parfois à droite, parfois à gauche... Ce livre est la réponse à de nombreuses questions que tu te poses depuis toujours, alors ouvre-le vite !