365 jours de déclarations et de prières inspirées

Dans 365 jours de prières inspirées, Jérémy Sourdril propose aux lecteurs de proclamer chaque matin ou chaque soir des prières qui fortifieront leur foi et leur quotidien, et qui rafraîchiront leur âme. " Javais depuis longtemps le désir de proposer aux croyants et aux centaines de milliers de téléspectateurs de mon émission de prières un livre qui les accompagnerait en prières tout au long de lannée. Ce livre, riche en révélations et abordant une diversité de thèmes, sera jen suis certain, une nouvelle fois, un grand soutien pour tous les lecteurs, quelle que soit leur éducation religieuse et spirituelle ! ".