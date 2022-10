Christian Doumet, à partir de l'oeuvre et de la correspondance de Victor Segalen (1878-1919), aborde l'aventure matérielle et émotive qu'a pu vivre un Européen dans un empire déliquescent, et la splendeur, et la violence de ses paysages. Jamais écrivain n'a autant fait de sa vie un destin que Victor Segalen. Après un séjour de quelques années à Tahiti, Segalen (1878-1919) entreprend trois voyages en Chine (1909, 1914 et 1917). C'est cette Chine que nous abordons, à partir de son oeuvre et de sa correspondance ; l'aventure matérielle et émotive qu'a pu vivre un Européen dans un empire déliquescent, et la splendeur, et la violence de ses paysages. Une figure jaillit du sol et de la nuit des temps : celle de la " chimère ", lion en pierre ailé, destiné à garder l'entrée des tombeaux. Elle hantera Segalen jusqu'à ce qu'il trouve la mort, dans des conditions énigmatiques, à Huelgoat. Christian Doumet, qui a dirigé l'édition des Ouvres de Segalen dans la Bibliothèque de la Pléiade, compose là un tombeau de toute beauté en hommage au mystère Segalen.