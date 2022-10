Marguerite ou l aimee de lacan. 3e edition

Toi qui lis ces lignes, tu ne sais pas encore quel objet tu as en main. Une monographie clinique, certes, reprenant à nouveaux frais ce qui fut présenté par Jacques Lacan au titre de sa thèse de psychiatrie, et qui en propose une interprétation très différente. Elle s'imposait, de nombreux éléments nouveaux ayant été exhumés depuis sa publication en 1932. Mais aussi un "sobre et strict tombeau" selon celui-là même - Didier Anzieu - dont, à l'époque, la vie fut l'enjeu majeur de la folie de Marguerite, sa mère. Rien n'annonçait un tel accueil, bien au contraire, tant Anzieu avait pris position contre Lacan. J'en fus bouleversé. Jean Allouch