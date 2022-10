Un hôtel douillet pour l'hiver. 0

Et si les animaux hibernaient dans un hôtel au lieu de rejoindre leur tanière ? L'hiver approche. Les animaux de la forêt vont bientôt hiberner et venir passer l'hiver en paix dans l'Hôtel des Trois Lapins.Comme chaque année, les lapins sont sur le pont pour préparer l'arrivée des hôtes ! Après un bon repas, l'ourse, le blaireau et l'écureuil regagnent leur chambre douillette. Un long repos commence... et quand ils se réveillent, surprise ! Deux petits oursons sont nés !