L'étrange voyage de Madame Marguerite.. 0

Un grand voyage vers un monde plus heureux et accueillant... Madame Marguerite, dans sa maison perchée au-dessus du fleuve, fabrique des flûtes. Des flûtes de toutes sortes. Elle en joue aussi, ce que ses voisins trouvent beaucoup trop bruyant. Alors, quand elle recueille un enfant, puis un chat, un chien, un perroquet et une chèvre, quel vacarme ! Les voisins se plaignent auprès du roi et exigent leur départ. Un étrange voyage commence alors pour Madame Marguerite, le jeune Sébastien et leurs protégés... Un voyage qui les mènera vers un pays qui leur ressemble.