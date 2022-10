Toute la flamboyance des images indiennes pour tout savoir des Dieux et Déesses de l'Inde L'imagerie populaire à la gloire de ces grandes légendes sacrées est tout aussi abondante que variée esthétiquement. Ce riche patrimoine, Stéphane Guillerme, " détective en graphisme ", le déniche et le collectionne avec passion depuis de nombreuses années. Cette édition complète, à la fois instructive et poétique, s'impose comme une introduction incontournable aux divinités majeures de l'Inde. Outre une brève présentation de la genèse de l'hindouisme, de courtes séquences illustrées consacrées à ces dieux et déesses et émaillées de petites histoires sur leur vie et d'extraits de textes sacrés retracent le meilleur de cette mythologie.