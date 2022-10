24 Heures du Mans 1923-2023 - 100 Ans de Légendes

Les 100 ans du Mans : Célébration d'une course visionnaire Richement illustré par l'iconographie de l'ACO (Automobile Club de l'Ouest), venez découvrir le livre officiel des 100 ans de la course des 24 heures du Mans. De son histoire aux portraits de légendes telles que Jacky Ickx, Georges Durand ou Michelin, en passant par des infographies de points plus techniques comme l'évolution du volume sonore des voitures sur le circuit ou des records de température, cet ouvrage référence toutes les thématiques autour d'une course visionnaire, et célèbre 100 ans de moments spectaculaires.