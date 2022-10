Mes premiers airs de jazz - Volume 2

Les premiers airs de jazz de bébé ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Au fil des pages, on retrouve les grands standards historiques du jazz : " Go down Moses " ; " The entertainer " ; " Tiger rag " ; " Charleston " ; " Benny's buggles " ; " Joshua fits the battle of Jericho ". Les illustrations de Thierry Manes nous invitent à un voyage aux sources du jazz, à la Nouvelle-Orléans et à New York.